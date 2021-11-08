Москва, 8 ноября, 2021, 13:38 — ИА Регнум.

Победитель первого сезона конкурса управленцев «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — общественный советник губернатора Ростовской области Антон Алексеев назначен генеральным директором вновь созданного акционерного общества «Корпорация по аэрокосмической деятельности «Новый космос», а финалист специализации «Финансы и технологии» Илья Бабенко занял должность первого заместителя генерального директора корпорации.

ИА REGNUM В космосе

«Корпорация «Новый космос» создана в целях реализации прорывных проектов космической и цифровой сфер для инновационного и технологического развития нашей страны. АК «Новый космос» ставит своей миссией внесение значимого вклада в технологическое лидерство России и выстраивание профильного международного сотрудничества. Ряд перспективных контактов с европейскими партнерами уже инициированы, — рассказал Антон Алексеев, — Уверен, новый формат и возможности корпорации смогут вывести на качественно иной уровень проекты в космической сфере, некоторые из которых уже запущены на Юге нашей страны».

Несмотря на новую должность, Антон Алексеев остается советником губернатора Ростовской области на общественных началах и планирует далее содействовать цифровизации региона.

Финалист конкурса Илья Бабенко отметил, что перед командой стоят амбициозные задачи по запуску предприятия с нуля.

«Мы ставим перед собой перспективные задачи по созданию малых космических аппаратов, созданию цифровых сервисов и платформ для исследовательских и образовательных проектов, а также по проведению научно-просветительских мероприятий по профильным тематикам для вовлечения молодежи и ученых в космическую и цифровую индустрии, — добавил Илья Бабенко, — Сегодня особенно бурными темпами развивается космос, многие страны пытаются достичь передовых позиций. Благодаря цифровым технологиям происходит переосмысление устоявшихся подходов в отрасли. Космос, по сути, становится всё более «цифровым». Это его новый облик — быть ближе к людям за счет новых продуктов на грани инженерных, космических и цифровых технологий».

Ранее Антон Алексеев запустил ряд общественно-значимых проектов по цифровизации Ростовской области, а также в 2021 году он инициировал проекты из сферы космических технологий совместно с Центром космических технологий «Арктурус» Минобрнауки России и другими профильными организациями и командами. Среди них — подготовка первого донского спутника, разработка космического аппарата для мониторинга ледовой обстановки СевМорПути, образовательный Всероссийский проект «Космический всеобуч», управленческий просветительский курс Chief Space Officer и другие инициативы.