Красносулинский район, Ростовская область, , 13:37 — REGNUM Трое детей, которых оставили дома спящих бабушка и дедушка, чудом уцелели при пожаре в Ростовской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России 8 ноября.

Пожар

История спасения произошла утром 6 ноября на улице Почтовой в станице Владимирская (Красносулинский район). Хозяева дома отлучились, оставив без присмотра 12-летнюю внучку и двух братьев в возрасте восьми и десяти лет. Огонь вспыхнул в хозяйственной постройке и перекинулся на жилой дом.

Бесстрашие и смелость проявили мимо проезжавшие станичники. Двое мужчин вызвали огнеборцев и спасли детей, попав в дом через окно. К счастью, дети не пострадали. Дом почти полностью сгорел. Причина пожара устанавливается. Станичники представлены к награждению ведомственными наградами МЧС России.