Москва, 8 ноября, 2021, 13:35 — ИА Регнум. Цена нефти повышается сегодня, 8 ноября, вновь штурмуя рубеж $84 за баррель нефти марки Brent, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

Pixabay.com Добыча нефти

«Это связано с тем, что госкомпания Саудовской Аравии Aramco неожиданно увеличила свою отпускную цену на чёрное золото на 0,5−3% для Азии, США, ряда стран Европы.

Инвесторы достаточно эмоционально восприняли данный шаг, поскольку он идёт вразрез с позицией США. Президент Джо Байден призывал страны ОПЕК+ дополнительно увеличить добычу для сдерживания цен.

И как бы в пику ему ОПЕК+ на прошедшей неделе отказалась сделать это. Более того, Саудовская Аравия предприняла указанный демарш. На спокойном рынке первого дня недели, не предполагавшем значимых событий, такая ситуация выливается в увеличение котировок.

Этому способствует и некоторое ослабление доллара США после выхода 5 ноября слабых данных по рынку труда страны.

Но в течение дня первоначальный импульс роста котировок иссякает, поскольку цены уже учли новость, а новых драйверов не поступает.

Соответственно, наиболее вероятный диапазон на сегодняшний день составляет $83,10−84,00 за баррель Brent», — считает эксперт.

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