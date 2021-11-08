Красногорск, 8 ноября, 2021, 13:42 — ИА Регнум. Массовая драка в подмосковном Одинцово не носила межнациональный характер. Об этом 8 ноября доложил начальник ГУ МВД России по Московской области, генерал-лейтенант полиции Виктор Пауков на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

«Анализируя ситуацию, которая вызывает общественный резонанс, это нарушение общественного порядка, это хулиганство и преподносится в СМИ как драка славян с азиатами, с кавказцами. В результате мы проводим проверку и приходим к выводу, что никакой межнациональной розни нет», — сказал Пауков.

При этом начальник подмосковного ГУ МВД отметил, что на данный момент часть участников драки в Домодедово задержана, а остальные — разыскиваются.