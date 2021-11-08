Москва, 8 ноября, 2021, 13:34 — ИА Регнум. Определённых сроков по запуску газопровода «Северный поток — 2» пока нет, ввод в эксплуатацию потребует времени, заявил 8 ноября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Северный поток

«Безусловно, на это потребуется определённое время, и здесь главное — терпеливо, что называется, ждать», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о возможных изменениях в ситуации с одобрением газопровода.

Он добавил, что «Северный поток — 2» сыграет важную роль в обеспечении энергетической безопасности Европы.

Как сообщало ИА REGNUM, строительство газопровода завершилось 10 сентября 2021 года. Россия не раз подчеркивала, что проект носит исключительно коммерческий характер и не является инструментом политического давления.

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