Ташкент, 8 ноября, 2021, 13:34 — ИА Регнум. Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни в Узбекистане останутся важными направлениями. Об этом заявил Шавкат Мирзиёев, выступая на церемонии вступления в должность президента Узбекистана.

Иван Шилов ИА REGNUM Шавкат Мирзиёев

«Говоря об утверждении здорового образа жизни, мы имеем в виду создание системы широкого привлечения населения к спорту, которая будет служить прежде всего укреплению здоровья людей», — сказал Мирзиёев.

По его словам, с этой целью особое внимание будет уделено развитию массового спорта во всех городах и районах, в частности, строительству соответствующей инфраструктуры — спортивных площадок, пешеходных и велосипедных дорожек, экопарков, спортивных залов в образовательных учреждениях.

«Мы увеличим количество спортивных школ и построим новые спортивные объекты для развития олимпийского и паралимпийского движения», — подчеркнул Мирзиёев.

Президент также сообщил, что в этом направлении будут реализованы комплексные программы по развитию и популяризации каждого вида спорта, включенного в программу Олимпийских игр.