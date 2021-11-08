Саратов, 8 ноября 2021, 13:57 — REGNUM Власти Саратова намерены восстановить объект культурного наследия муниципального значения — «Дом И. И. Зейферт», расположенный в здании бывшей гостиницы «Россия», где 4 ноября произошел пожар. Об этом заявил 8 ноября мэр Михаил Исаев.
«Бывшим зданием гостиницы «Россия» займется межведомственная рабочая группа. Она будет создана из числа сотрудников городской администрации, областного управления по охране объектов культурного наследия, научного сообщества», — сообщил глава муниципального образования.
Принимать решения и разрабатывать комплекс мероприятий будут после официального заключения о причинах пожара, состоянии здания и его несущих конструкций.
«На сегодняшний день понятно одно — дом И. И. Зейферт нужно восстановить. Это принципиальная позиция муниципалитета», — резюмировал Исаев.
ИА REGNUM напоминает, 4 ноября в 01:43 (00:43 мск) стало известно о возгорании на четвёртом, самом верхнем этаже недействующего здания гостиницы «Россия». Площадь горения составила 2400 кв. метров.
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