Саратов, , 13:57 — REGNUM Власти Саратова намерены восстановить объект культурного наследия муниципального значения — «Дом И. И. Зейферт», расположенный в здании бывшей гостиницы «Россия», где 4 ноября произошел пожар. Об этом заявил 8 ноября мэр Михаил Исаев.

Пожар Цитата из х/ф «Письма мертвого человека». Реж. Константин Лопушанский. 1986. СССР

«Бывшим зданием гостиницы «Россия» займется межведомственная рабочая группа. Она будет создана из числа сотрудников городской администрации, областного управления по охране объектов культурного наследия, научного сообщества», — сообщил глава муниципального образования.

Принимать решения и разрабатывать комплекс мероприятий будут после официального заключения о причинах пожара, состоянии здания и его несущих конструкций.

«На сегодняшний день понятно одно — дом И. И. Зейферт нужно восстановить. Это принципиальная позиция муниципалитета», — резюмировал Исаев.

ИА REGNUM напоминает, 4 ноября в 01:43 (00:43 мск) стало известно о возгорании на четвёртом, самом верхнем этаже недействующего здания гостиницы «Россия». Площадь горения составила 2400 кв. метров.

Читайте также: В Саратове произошёл крупный пожар в здании бывшей гостиницы