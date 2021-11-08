Белград, , 14:37 — REGNUM После официального визита премьер-министра Черногории Здравко Кривокапича в Белград качество сербско-черногорского диалога улучшится. Такое мнение высказала 7 ноября премьер-министр Сербии Анна Брнабич.

Ана Брнабич Novreg.ru

«Я очень рада, что визит был удачным и что мы добились желаемых результатов. Я верю, что мы теперь будем вести диалог с правительством Черногории по-другому», — процитировал телеканал РТС слова Брнабич.

Напомним, что премьер Черногории Здравко Кривокапич 2 и 3 ноября посетил с первым официальным визитом Сербию. После встречи с Кривокапичем президент Сербии Александр Вучич заявил о том, что Сербия в своих отношениях с Черногорией будет делать акцент на экономической составляющей.