Псков, , 13:42 — REGNUM В Псковской области за неделю выходных, которую ввели на фоне высокой заболеваемости COVID-19, в том числе для предоставления возможности привиться, динамика вакцинации от коронавируса замедлилась. Об этом 8 ноября сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

Вакцина от коронавируса Mos.ru

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«Динамика прививочной кампании на этой неделе замедлилась. Напомню, что если мы хотим встретить Новый год с минимум ограничений, то всем стоит сделать прививку — это крайне важно для противодействия заболеванию», — отметил Ведерников.

На данный момент в Псковской области привито первым компонентом вакцины от коронавируса 216 568 человек, из них 304 псковича были вакцинированы за минувший день. Полностью завершили вакцинацию 201 873 человека, в том числе 275 из них за воскресенье, 7 ноября. Ревакцинирован 14 431 местный житель. На данный момент в области использовано 82,8% поступившей вакцины.

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