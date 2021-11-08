Село Амурзет, Еврейская АО, 8 ноября, 2021, 13:31 — ИА Регнум. Иеромонаху Спиридону (в миру — Юрий Абрамов), возглавлявшему храм святого пророка Илии села Амурзет Октябрьского района Еврейской автономии, вынесли приговор за растление мальчиков. Священнику дали 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима, его сообщнику звонарю — 12 лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 8 ноября в пресс-службе прокуратуры региона.

Цитата из х/ф «Три девушки». Реж. Филиппа Лоуторп. 2017. Великобритания Жертва насилия с безутешной матерью

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По информации прокуратуры, два преступления иеромонаха Спиридона квалифицированы по статье 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершённые группой лиц по предварительному сговору). Действия в отношении ещё 51 ребёнка оценивались по статьям 151 УК РФ (вовлечение педагогическим работником несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий — систематическое употребление (распитие) алкогольной и спиртосодержащей продукции, одурманивающих веществ) и 134 УК РФ (половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста). Звонарь обвинялся в совершении пяти эпизодов насильственных действий сексуального характера.

«В судебном заседании подсудимые вину признали частично. Между тем государственным обвинителем по уголовному делу представлено достаточно доказательств, подтверждающие предъявленное им обвинение», — подчеркнули в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, настоятель храма в Амурзете и звонарь были арестованы по подозрению в развратных действиях два года назад. В социальных сетях тогда активно распространялись шокирующие подробности того, чем занимался настоятель храма. Задокументировать противоправную деятельность священника удалось совместными усилиями нескольких спецслужб.