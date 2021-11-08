8 ноября 2021 | Время чтения 3 мин

Тимур Кондратьев, , 15:02 — REGNUM Заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу о том, что российские военные следят за военными кораблями США в Чёрном море и не должны допускать провокаций с их стороны, стало поводом для дискуссии среди интернет-пользователей. Граждане оставили свои комментарии 8 ноября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Айвазовский. Тонущий корабль. 1854

"А как с нашей стороны мы можем не допустить провокации с их стороны? Это какая-то странная очень формулировка. Если они нарушат нашу границу, то мы должны не поддаваться на эту провокацию? Или мы, во избежание провокаций с их стороны, должны сами устраивать провокации на их территории?» — задаётся вопросами Aleksey G.

Многие пользователи пришли к выводу, что недопущение провокаций — это очень странная задача, потому что на провокации можно только как-то отвечать либо же не отвечать, но за их возникновение ответственны только США, и на них в данном случае невозможно повлиять.

«Интересно, они к нам плавают, а мы? Не допускаем провокации? Они свой флот в боеготовности держат и подводят к российским берегам. Что же наш флот? Где он? У пирса? Как мы тогда не допустим провокации с их стороны? Бред какой-то», — отмечает Саша О.

Некоторые комментаторы отмечают, что российским военным нет большой необходимости тщательно следить за всеми американскими военными кораблями в Чёрном море, потому что потопить их в случае необходимости можно будет даже с берега.

«Что за ними следить? Чёрное море простреливается насквозь. В случае чего серьезного, эти консервные банки уже на дне будут, а морячки американские окажутся кормом для рыб! Это ам не Ливия или Ирак. Это Россия! Короче, американские матросы — смертники», — считает Сергей К.

Флаг США на USS WASP

Часть людей считает, что британскому эсминцу не удалось безнаказанно пересечь российскую границу, поэтому кораблям ВМС США не стоит надеяться на великодушие Российской Федерации.

«Американцы, что, хотят повторить судьбу английского эсминца. Ну, если так не терпится, можем и им пару снарядов выделить, чтобы напомнить, где их страна находится и что в Чёрном море им не рады. Пора перестать играть в хороших ребят, а то плохие уже совсем берега попутали», — написал Павел В.

Ряд пользователей указывает на то, что все нарушители российской границы должны отчётливо понимать, что за такое деяние грозит огонь на поражение.

«Давно пора не выдворять мирно нарушителей морских границ России, а огневыми средствами принуждать к повиновению и задерживать до выяснения поставленных целей. Иначе они не оставят попыток проверять наш флот на вшивость», — поделился своим мнением Юрий С.

Севастополь Александр Полегенько © ИА REGNUM

Отдельные комментаторы отмечают, что Чёрное море пока не является «внутренним морем» России, поэтому стоит дать возможность американским кораблям посещать эти воды с разрешения других стран.

«В чём проблема в нахождении кораблей США в Чёрном море? Оно же не является нашей собственностью. Пускай себе плавают, раз страны, в воды которых они заходят, это позволяют», — пишет Дмитрий Ш.

Напомним, 7 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил журналисту Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» о том, что российские военные следят за военными кораблями США в Чёрном море и не должны допускать провокаций с их стороны.