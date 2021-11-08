Архангельск, 8 ноября, 2021, 13:30 — ИА Регнум. Ограничительные мероприятия, введенные в Архангельской области три недели назад, дали свои плоды — регион вышел на плато по заболеваемости ковидом. Об этом заявил губернатор области Александр Цыбульский, сообщает пресс-служба правительства региона на своей странице «Вконтакте».

Https://pixabay.com Стоп ковид

"Три недели ограничений, в которых мы с вами существуем, дают свой результат: мы уже, по мнению специалистов, вышли на так называемое плато. Это означает, что ежедневно количество тех, кто выздоровел либо равно, либо выше количеству заболевших. Это очень хороший с точки зрения эпидемиологической теории знак. Мы уже на протяжении двух недель не разворачиваем дополнительные койки в стационарах и если тенденция сохранится то в ближайшее время начнем их сворачивать и возобновлять плановую медпомощь», — сказал глава региона.

Он также подчеркнул, что ограничения будут сняты после выработки коллективного иммунитета.

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Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России было выявлено 39 400 новых случаев заболевания ковиом.