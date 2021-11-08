Красноярск, 8 ноября, 2021, 13:30 — ИА Регнум. Ветреная погода сохранится в Красноярске. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города, ссылаясь на информацию Среднесибирского УГМС.

76.mchs.gov.ru Ветер

По данным синоптиков, ночью и утром 9 ноября в столице Красноярского края ожидается сильный ветер с порывами до 18 м/с.

Жителей города просят соблюдать меры безопасности в связи с непогодой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жителей Красноярского края предупредили о непогоде.