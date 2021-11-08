Москва, 8 ноября, 2021, 13:30 — ИА Регнум. Сбой, произошедший 8 ноября с социальными картами, возмутил не только рядовых москвичей, но и главу муниципального округа Тверской Якова Якубовича. Он сравнил ситуацию с произошедшим при введении QR-кодов для проезда на общественном транспорте в 2020 году. Тогда блокировались карты в том числе тех, кто имел хронические заболевания, которые, однако, не были включены в список заболеваний в группе риска.

Александр Полегенько ИА REGNUM QR-код

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«В этот раз ошибка коснулась более широкого круга граждан. В их число попала и сотрудница нашей администрации, которая приехав на электричке на Курский вокзал, не смогла пройти по социальной карте в метро (к слову на электричке она смогла проехать по социальной карте). Сотрудница привилась в августе, то есть прошло менее 6 месяцев с момента второй прививки. То есть сбой охватил и тех, кто вакцинировался совсем недавно. По ее словам, это носило массовый характер. У турникетов стояли десятки недовольных пожилых людей, имевших сертификаты о вакцинации и QR-коды, по которым еще вчера они посещали театры. Пришлось звать начальника станции, который развел руками и предложил обратиться на горячую линию правительства Москвы (семь семерок). А в данный момент оплатить проезд самостоятельно», — отметил член Партии Роста.

Он полагает, что последствия сбоя будут устранены, но вряд ли кто-то будет компенсировать проезд льготникам. «Почему всякий раз это происходит как будто впервые — догадаться несложно. В условиях необходимости быстрого принятия решений они не всегда обдумываются. Например, что мешало в Москве ввести на предприятиях общепита и социально-бытовых услуг QR-коды, как это сделали в соседних с Московской областях, и куда москвичи рванули на выходные? Ведь это позволило бы не допустить распространение инфекции и одновременно предоставить возможность малому бизнесу работать, а горожанам стричься и безопасно пользоваться услугами общепита», — возмущен Якубович.

По его мнению, причина кроется в обыкновенной непроработанности мер, что, в определенной степени можно оправдать смещением приоритетов на сохранение здоровья и жизни горожан.