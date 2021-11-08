Ярославль, 8 ноября, 2021, 13:28 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля предложила повысить премии победителям конкурса «Человек труда — сила, надежда и доблесть Ярославля». Соответствующий проект решения внесен в муниципалитет, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Мэрия Ярославля

Премии победителям (всего вручается 36 премий) предложено увеличить с 4 до 5 тысяч рублей. Увеличить премию в сентябре предложили депутаты постоянной комиссии муниципалитета по вопросам городского самоуправления.

Любопытно, что ещё два года назад городские власти хотели вообще упразднить денежную часть награды, оставив только грамоты. Таким образом власти хотели сэкономить около полумиллиона рублей в год. Потом под давлением общественности от этой идеи мэрия отказалась.

Окончательное решение о повышении премий примет муниципалитет.