Сеул, , 13:27 — REGNUM Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин поручил сотрудникам своей администрации и правительству приложить все возможные силы для стабилизации поставок водного раствора мочевины. Об этом 8 ноября сообщает KBS со ссылкой на представительницу администрации южнокорейского президента Пак Кён Ми.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин Иван Шилов © ИА REGNUM

По её словам, глава государства распорядился активизировать переговоры с зарубежными странами и принять жёсткие меры против незаконной рыночной деятельности.

Отметим, что лицам, осуществляющим незаконную торговлю водным раствором мочевины, может грозить наказание вплоть до лишения свободы сроком до трёх лет или штрафу в размере до 100 млн вон (~$84 тыс.).

Как сообщало ИА REGNUM, из-за острого дефицита водного раствора мочевины Южная Корея импортирует 200 тон материала, используемого в дизельных транспортных средствах, из Вьетнама.

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