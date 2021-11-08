Сеул, 8 ноября, 2021, 13:27 — ИА Регнум. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин поручил сотрудникам своей администрации и правительству приложить все возможные силы для стабилизации поставок водного раствора мочевины. Об этом 8 ноября сообщает KBS со ссылкой на представительницу администрации южнокорейского президента Пак Кён Ми.

Иван Шилов ИА REGNUM Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин

По её словам, глава государства распорядился активизировать переговоры с зарубежными странами и принять жёсткие меры против незаконной рыночной деятельности.

Отметим, что лицам, осуществляющим незаконную торговлю водным раствором мочевины, может грозить наказание вплоть до лишения свободы сроком до трёх лет или штрафу в размере до 100 млн вон (~$84 тыс.).

Как сообщало ИА REGNUM, из-за острого дефицита водного раствора мочевины Южная Корея импортирует 200 тон материала, используемого в дизельных транспортных средствах, из Вьетнама.

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