Красногорск, 8 ноября, 2021, 13:29 — ИА Регнум. В период нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября 2021 года на территории Подмосковья было совершено девять убийств. Об этом 8 ноября доложил начальник ГУ МВД России по Московской области, генерал-лейтенант полиции Виктор Пауков на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Убийство

При этом все они носили бытовой характер и происходили на фоне отдыха значительной части жителей региона.

«Было совершено 9 убийств и 17 нанесений тяжких телесных повреждений. Все это происходило на фоне отдыха граждан. Все это происходило на фоне отдыха в этот недельный период», — сказал Пауков.