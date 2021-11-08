Рязань, , 13:26 — REGNUM За нерабочую неделю более четырёх тысяч жителей Рязанской области прошли ревакцинацию от COVID-19. В целом повторный курс прививок получили свыше 52 тысяч человек, сообщили ИА REGNUM 8 ноября в оперативной рабочей группе правительства региона.

Вакцинация Mos.ru

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С 31 октября по 7 ноября первым компонентом вакцины привито 27 тысяч рязанцев, ещё 10 тысяч человек получили второй компонент. Более четырёх тысяч жителей области в нерабочую неделю прошли ревакцинацию.

В целом в Рязанской области первым компонентом вакцинировано 411 тысяч человек, ревакцинировано — 52,1 тысячи жителей.

Общее количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом в регионе приблизилось к 50 тысячам.