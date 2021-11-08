Челябинск, 8 ноября, 2021, 13:24 — ИА Регнум. В Челябинской области двое граждан отданы под суд за незаконный оборот алкогольной продукции. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области Бутылки

По данным полиции, в Сосновском и Каслинском районах у них изъяли примерно 18 тыс. литров этилового спирта, а также около трёх тысяч бутылок немаркированного спиртного, готовых к реализации. Задержанными оказались мужчины 1981 и 1991 года рождения. Уголовное дело расследовало Главное следственное управление областного главка МВД. Нелегальное производство было налажено на территории Каслинского района.

Обвиняемым грозит до шести лет колонии. Ранее суд отправил их в СИЗО.