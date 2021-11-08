Москва, , 13:24 — REGNUM В деле о драке в Новых Ватутинках нет никакой национальной подоплёки. Об этом 8 ноября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Никакой национальной подоплёки здесь нет и быть не может. Все граждане России», — сказал Песков.

По его словам, речь идет о правонарушениях со стороны граждан России, следственные органы ведут расследование и предъявляют обвинения.

Он добавил, что если обвинения будут доказаны в суде, то граждане России, совершившие преступление, будут привлечены к ответственности.

Напомним, четверо мужчин напали на отца с ребенком в Новой Москве. Все они выходцы из Азербайджана, все были задержаны. Трое из них — граждане России, но гражданство РФ они получили уже после рождения, у четвёртого гражданства РФ нет.