Вашингтон, 8 ноября, 2021, 14:20 — ИА Регнум. Американский актёр Вин Дизель обратился к своему коллеге по серии фильмов «Форсаж» Дуэйну Джонсону. Дизель написал пост по этому поводу в личном Instagram-аккаунте 8 ноября.

Цитата из к/ф «Джуманджи: Новый уровень». Реж. Джейк Кэздан. 2019. США Дуэйн Джонсон в роли доктора Смолдер Брэйвстоун

https://www.instagram.com/p/CV_M4NEhnvE/

«Мой младший брат Дуэйн… Время пришло. Мир ждет финала десятого «Форсажа», — начал Дизель. «…ты должен появиться, не оставляй франшизу, у тебя есть очень важная роль. Кроме тебя никто не сможет сыграть Хоббса. Я надеюсь, что ты не подведёшь и исполнишь своё предназначение», — написал он.

ИА REGNUM напоминает, что конфликт между Дуэйном Джонсоном и Вином Дизелем произошёл на съемках фильм «Форсаж 8» в 2016 году. После этого Джонсон покинул франшизу.