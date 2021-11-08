Псков, , 13:38 — REGNUM За неделю ноябрьских каникул рост заболеваемости COVID-19 в Псковской области составил 1%. Об этом 8 ноября сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

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«Ситуация непростая, но есть вероятность скорого прохождения пика распространения инфекции», — заметил глава Псковской области.

За минувшие сутки на Псковщине было подтверждено лабораторным путем 289 новых случаев инфицирования, что на два случая меньше чем днем ранее. При этом выписано по выздоровлению 298 человек.

Всего с начала пандемии в области коронавирусом заразились 60 336 человек. Из них выздоровели 52 002 человека. Умерли от COVID-19 в Псковской области 954 заболевших. В том числе семь летальных случаев было зарегистрировано за минувшее воскресенье, 7 ноября.

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