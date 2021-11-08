Улан-Удэ, , 13:23 — REGNUM В Бурятии гендиректора компании «Мостостроительный отряд № 34» заподозрили в невыплате зарплаты работникам в 2018—2020 годы. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, задолженность достигла 8 млн рублей.

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В этот период, по данным ведомства, на предприятии работали более 200 человек. При этом к настоящему времени местонахождение не всех работников удалось установить. В связи с этим следователи призвали всех, кто работал в «Мостоотряде-34» в это время и не получили зарплату или расчёт при увольнении, обратиться в СК.

«В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия и процессуальные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор полной доказательственной базы», — отметили в управлении.

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