Махачкала, , 13:21 — REGNUM Три района Дагестана стали лидерами по темпам вакцинации. К 8 ноября больше 70% жителей привились в Хивском, Докузпаринском и Гумбетовском районах, сообщили в региональном оперативном штабе.

Вакцинация Minzdrav.gov.ru

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Низкую активность демонстрируют пока жители Цумадинского, Карабудахкенсткого и Акушинского районов, в которых приняли участие в вакцинации пока 12,33%, 17,32% и 19,02% населения соответственно.

Наибольшее число привитых граждан в настоящее время в республике — в Махачкале: 129 753 человека, что составляет 28,72%. Общий показатель темпов вакцинации в Дагестане к 8 ноября достиг всего 32,4%, говорится в сообщении на портале «Мой Дагестан». Между тем, по данным федерального оперативного штаба на 5 ноября, в Дагестане уровень коллективного иммунитета составляет 22,5%.

Всего в регионе стали носителями коронавируса 57 311 жителей, из них 52 837 — выздоровели, скончались 2800 человек.