София, , 13:20 — REGNUM Болгарский народный банк (БНБ) ввел в обращение очередную памятную серебряную монету из серии «Средневековые правители Болгарии». Об этом 8 ноября сообщила софийская газета «24 часа».

Как передает издание, новая монета номиналом в 10 левов ($5,91) посвящена хану Омуртагу, возглавлявшему Болгарское царство в период с 814 по 831 годы. На ее реверс помещены фрагменты колонны с халатарской письменностью и изображением правителя, на аверсе расположены медальон Омуртага и эмблема БНБ.

В настоящее время цена нумизматической единицы составляет 96 левов ($56). До 10 ноября каждый клиент банка сможет приобрести ее в количестве двух штук по предъявлению соответствующей банковской карты. Впоследствии монета поступит в открытую продажу.