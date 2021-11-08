Омск, 8 ноября, 2021, 13:20 — ИА Регнум. Арестован мужчина, обвиняемый в покушении на изнасилование школьницы в Омске. Об этом ИА REGNUM сообщили 8 ноября в следственном управлении СКР по Омской области.

Жертвы насильников

По данному факту возбуждено уголовное дело. По версии следствия, вечером 4 ноября находившийся на дежурстве полицейский прибыл на сообщение о краже к дому на ул. 2-й Трамвайной.

Войдя в подъезд, страж порядка увидел на лестничной площадке мужчину, удерживавшего девочку-подростка. Он доставил злоумышленника в отдел полиции.

Выяснилось, что 42-летний мужчина является гражданином одной из бывших союзных республик. Он вёл интернет-переписку на интимные темы с 14-летней девочкой. Назначив ей встречу, мужчина заманил девочку в подъезд, где пытался снять с неё одежду и изнасиловать. Полицейский помешал ему это сделать.

Подозреваемому предъявлено обвинение, он арестован. Расследование продолжается.

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