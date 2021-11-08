Уфа, 8 ноября, 2021, 13:28 — ИА Регнум. Никаких разработок карьеров вокруг озера Большой Толпак в Кармаскалинском районе Башкирии не будет. Об этом 8 ноября сообщил глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании в республиканском правительстве.

Алексей Колчин ИА REGNUM Карьер

По его словам, лицензия на разработку карьера рядом с этим озером была выдана в 2015 году.

«Нельзя было это делать. Но вы теперь должны найти юридическое решение проблемы. Нужно садиться за стол переговоров», — поручил Хабиров заместителю премьер-министра правительства Азату Бадранову.

«Моя позиция — такие объекты трогать нельзя. Если мы упустим ситуацию, то перед Белым домом начнут песок разрабатывать», — сказал Радий Хабиров.

По словам вице-премьера Азата Бадранова, 6 ноября он встретился с жителям Кармаскалинского района.

«Возмущение жителей абсолютно справедливое, значение озера очень велико, это традиционное место отдыха, оно самое большое на территории района. Предприятие ООО «Ибрагимово» получало лицензии в 2015—2018 годах, администрация района предлагала другие места для промышленного развития, как для строительства завода, так и для добычи песчано-гравийной смеси, но компания пока отказывается. Межведомственная комиссия рекомендовала администрации района оформить природоохранный статус озера», — отметил вице-премьер.

Глава Башкирии сообщил, что хотел бы посмотреть, как министр природопользования и экологии республики Урал Искандаров реализует предыдущие решения руководства региона.

«Скоро я выеду с проверкой по Зауралью и будет плохо, если там ситуация не исправилась. Если вы помните, я уже уволил одного министра из-за этого. А по Кармаскалинскому району идет неисчерпаемый поток жалоб, перерыли весь район. Карьеры нам, конечно, нужны, поскольку в регионе идет большое дорожное строительство. Но все работы должны вестись в рамках лицензий, границ, с соблюдением всех условий, цивилизованным способом», — заявил Хабиров.