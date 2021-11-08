Вашингтон, 8 ноября, 2021, 13:31 — ИА Регнум. Свыше 133 тысяч жителей Косово подали заявку на участие в лотерее Green Card за период с 2019 по 2021 год. Об этом сообщили в Лотерее США 7 ноября.

Nick Youngson Green card

Больше всего косоваров подали заявку в 2020 году — число желающих испытать судьбу достигло в первый год пандемии 57 тысяч человек. На следующий год этот показатель для Косово уменьшился более чем в два раза и составил 21 391. Это отражает и мировую тенденцию: в 2020 году во всем мире в лотерее приняли участие 23 182 554 человек, в 2021 — 11 830 707, то есть в 2021 году число участников лотереи уменьшилось в два раза.

Это связано с тем, что значительная часть победителей лотереи 2020 года до сих пор не получили визы из-за коронавирусных ограничений. Их судьба зависит от решения суда и, возможно, принятия нового закона, поскольку срок получения виз для победителей лотереи изначально ограничен. Число победителей лотереи ежегодно составляет 50 тысяч.

В России ежегодно участвуют в лотерее около полумиллиона человек. В 2020 году этот показатель оказался несколько выше среднего — 597 247, в 2021 году он снизился до 533 169.

В 2021 году электронная регистрация в лотерее Green Card проводится с 6 октября по 9 ноября 2021 года. Для участия в лотерее необходимо иметь образование и опыт работы не менее двух лет. Участники лотереи получают уникальный номер, по которому они смогут проверить, выиграли ли они, после 8 мая 2022 года.