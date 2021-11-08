Москва, 8 ноября 2021, 13:18 — REGNUM В России вопрос о сокращении сроков действия QR-кодов вакцинированных от COVID-19 граждан не рассматривается, заявил 8 ноября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее портал «Госуслуг» автоматически сократил срок действия сертификатов о вакцинации, а вместе с этим и QR-кодов с одного года до полугода. В то же время в столице коды обязательны при посещении музеев и театров, зоопарка, а также массовых мероприятий.
Следите за развитием событий в трансляции: «Жизнь по QR-коду. Россия борется с пандемией — трансляция»
Читайте также: Жители Москвы продолжают жаловаться на сокращение сроков действия QR-кодов