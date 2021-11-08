Чебоксары, 8 ноября, 2021, 13:18 — ИА Регнум. Житель Чувашии осуждён за мошенничество, обещав знакомой за крупную сумму решить денежный вопрос с силовиками. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УФСБ по республике.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Фигурантом уголовного дела стал 25-летний парень. Следствием установлено, что он ввёл в заблуждение жительницу Канаша о наличии у него связей среди сотрудников ФСБ, пообещав за 1,5 млн рублей инициировать привлечение к уголовной ответственности лиц, похитивших у неё и её знакомой 8,8 млн рублей.

По данным правоохранителей, полученные деньги он якобы обещал передать сотрудникам ФСБ и вернуть похищенную сумму.

Злоумышленника задержали в мае 2021 года после получения 400 тыс. рублей.

Канашский районный суд признал мужчину виновным в крупном мошенничестве с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ), назначив полтора года условного срока. Также ему на два года назначен испытательный срок. Приговор суда вступил в законную силу.

В связи с участившимися случаями мошенничества под видом правоохранителей УФСБ просит жителей быть бдительными и сообщать о подобных фактах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в жертвой мошенников стала семья, отдавшая аферистам «для отмены кредита» почти 900 тыс. рублей.

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