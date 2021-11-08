Москва, 8 ноября, 2021, 13:16 — ИА Регнум. Можно критиковать идеюСША провестивиртуальный саммит по вопросам демократии, но такой форум хотя бы состоится, а вот саммита в поддержку «разумного» консерватизма Россия провестине сможет, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 8 ноября, комментируя высказывания официального представителя МИД России Марии Захаровой.

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Как сообщалось ранее, Захарова заявила, что «виртуальный саммит по вопросам демократии«, который пройдет в декабре2021 годапо инициативе США, — этоочередная«химера коллективного Запада». Для объединительной повесткиодних «теоретических измышлений» недостаточно, добавила она.

« Можно, конечно, критиковать идею проведения виртуального саммита по вопросам демократии, и такой подход, в принципе, верен. В практическом же политическом смысле нашему МИДу, да и всем нам, важно понимать, что этот-то саммит пройдёт, а вот мирового саммита в поддержку «разумного» или «умеренного» консерватизма Россия провести не сможет. Никакой «здорово-консервативной» объединительной платформы у нас нет!

Почему нет? Потому что некому у нас в стране развивать консервативную мысль: все мыслящие люди при власти погрязли в обслуживании её конъюнктурных действий, а люди, критически относящиеся к тому, что происходит в стране, возможностей идеологической работы лишены. На этой почве ни с настоящими европейскими консерваторами, ни с китайскими коммунистами, чтущими свою традицию и диалектически развивающими её с учётом вызовов современности, нам не сойтись.