Ташкент, 8 ноября, 2021, 13:16 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил о необходимости создания компактной и эффективной системы управления, ориентированной на нужды граждан. Об этом он сообщил, выступая на церемонии вступления в должность главы Узбекистана.

Иван Шилов ИА REGNUM Шавкат Мирзиёев

«Очередная важная задача — путем трансформации центральных ведомств создать компактную и эффективную систему управления, ориентированную на нужды граждан», — сказал президент.

По его словам, для этого прежде всего будут разработаны конкретный порядок образования и упразднения министерств и ведомств, критерии, разграничивающие их полномочия, требования к их структуре и штатному расписанию.

«Ведомства с дублирующими функциями будут оптимизированы», — подчеркнул Мирзиёев.

В то же время, отметил он, будут применены новые, современные подходы к процессу отбора и расстановки кадров.

«Кадры будут приниматься на государственную службу на конкурсной основе, для них будут определены критерии непрерывного повышения квалификации, оценки результативности и продвижения по службе», — сообщил Мирзиёев.