Ереван, 8 ноября, 2021, 13:15 — ИА Регнум. Россия является единственной страной в мире, отношения с которой достигли такого уровня, что нет необходимости их обсуждать. Об этом заявил президент Армении Армен Саркисян в интервью, опубликованном 8 ноября в «Аргументах и фактах».

Mil.ru Россия и Армения

«Среди всех этих стран есть одна, с которой отношения обсуждать бессмысленно, — это Россия. Потому что нельзя обсуждать вещи, которые априори», — сказал Саркисян.

Он отметил, что часть Армении, которая в своё время вошла в состав Российской империи, в настоящее время стала независимым государством. У Западной Армении, которая оказалась в Османской империи, другая история.

«Где те армяне, которые там жили? В России сегодня столько же армян, сколько и в самой Армении. А в Турции-то их было больше», — отметил Саркисян.

Стоит отметить, что в Турции отказываются признавать уничтожение армян на территории страны в начале ХХ века «геноцидом». При этом Анкара признаёт, что в то время среди армянского населения Турции были многочисленные жертвы