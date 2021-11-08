Ростов-на-Дону, 8 ноября 2021, 13:14 — REGNUM В Ростове-на-Дону сорвана сорвалась поставка дорогих уличных туалетов, которые должны были заработать до 27 сентября. Подрядчик смог привезти только одну из десяти кабинок.
«Задержка сроков поставки уличных мобильных туалетов связана с несвоевременными поставками иностранных комплектующих для их изготовления. Окончание сроков изготовления и поставки оставшихся девяти уличных туалетов гарантировано поставщиком в срок до 30 ноября 2021 года», — цитирует портал donnews.ru представителя городской администрации.
ИА REGNUM сообщало, что в Ростове-на-Дону определили места размещения модульных уличных туалетов, стоимость которых составила порядка 30 млн рублей. По периметру комплексов будут установлены камеры видеонаблюдения. Также предусматривается возможность безналичной оплаты посещения туалета.
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