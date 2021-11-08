Краснодар, , 13:13 — REGNUM Решение о начале работ по комплексному социально-экономическому развитию Сочи является историческим для города-курорта. Так прокомментировал решение правительства России глава администрации Сочи Алексей Копайгородский 8 ноября.

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«Принято историческое для города решение о начале работ по комплексному социально-экономическому развитию Сочи. В утвержденный перечень вошли первоочередные мероприятия на общую сумму порядка 139 миллиардов рублей, которые предстоит реализовать в период с 2023 по 2030 годы. Огромные слова благодарности от всех сочинцев и наших туристов», — приводит пресс-служба администрации края слова мэра.

Губернатор края Вениамин Кондратьев отметил, что реализация 27 проектов позволит решить целый ряд проблемных для курорта вопросов.

» В их числе: модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства — строительство водоводов, очистных сооружений, канализационных коллекторов, магистральных и разводящих сетей водоотведения и водоснабжения. Все это поможет значительно улучшить качество жизни и отдыха на курорте», — сказал Вениамин Кондратьев.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября председатель правительства РФ Михаил Мишустин сообщил о старте работ по комплексному развитию Сочи. Всего приоритетными признано 27 объектов, в том числе — ввод в строй новых очистных сооружений, ремонт гидротехнических объектов, укрепление берегов, благоустройство Приморской набережной. Работы планируется провести в течение восьми лет.

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