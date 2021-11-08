Мэр Сочи: решение о комплексном развитии курорта – историческое
Краснодар, 8 ноября, 2021, 13:13 — ИА Регнум. Решение о начале работ по комплексному социально-экономическому развитию Сочи является историческим для города-курорта. Так прокомментировал решение правительства России глава администрации Сочи Алексей Копайгородский 8 ноября.
Губернатор края Вениамин Кондратьев отметил, что реализация 27 проектов позволит решить целый ряд проблемных для курорта вопросов.
Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября председатель правительства РФ Михаил Мишустин сообщил о старте работ по комплексному развитию Сочи. Всего приоритетными признано 27 объектов, в том числе — ввод в строй новых очистных сооружений, ремонт гидротехнических объектов, укрепление берегов, благоустройство Приморской набережной. Работы планируется провести в течение восьми лет.