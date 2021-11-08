8 ноября 2021 | Время чтения 43 мин

Вспоминает его жена Гузель Немирова: как и почему в Тюмени родился сибирский панк, почему Немиров не любил Егора Летова и о взаимоотношениях с Маратом Гельманом, Всеволодом Емелиным, Романом Неумоевым.

Александр Шален, , 15:44 — REGNUM Вспоминает его жена Гузель Немирова: как и почему в Тюмени родился сибирский панк, почему Немиров не любил Егора Летова и о взаимоотношениях с Маратом Гельманом, Всеволодом Емелиным, Романом Неумоевым.

Мирослав Немиров Личный архив Гузели Немировой

Александр Шален: Гузель, сегодня исполнилось бы 60 лет вашему мужу поэту Мирославу Немирову, который умер 5 лет назад в Москве. Давайте, поговорим о нем. Даже не знаю, с чего начать вас спрашивать …

Гузель Немирова: Я начну с истории про священника. Немиров был православным. Он верил, что душа бессмертна. Отпевали его в ближайшем к нам храме. Вместе со мной в морг за телом приехали поэты из ОсумБез (Товарищество Мастеров Искусств Осумасшедшевшие Безумцы. — прим. ИА REGNUM) — Всеволод Емелин, Андрей Родионов, Дмитрий Данилов, Александр Курбатов.

Мы привезли тело в храм. И вот к нам выходит высокий, рыжий, весь сияющий священник.

Он провел потрясающую службу, видно было, что его самого проняло. И уже после службы, когда я подошла сказать ему спасибо, он меня спрашивает: «Кто этот человек?». Отвечаю: «Это Мирослав Немиров, поэт».

Когда было сорок дней, я позвонила в храм и попросила провести выездную службу. Приехал этот же священник. Мы с ним встретились у ворот кладбища. Меня всю трясет. А он меня обнял и говорит: «Ну что? «Хочу Ротару я пердолить…» (начало стихотворения Немирова, написанного в 1989 году — прим. авт.).

Я была поражена. А он улыбается, говорит: «Нашел Немирова в интернете. Читаю, мне очень нравится…»

Человека уже нет, он лежит в гробу, осталась только его душа. Но Немиров и мертвый сумел очаровать священника. Мирослав называл компьютер — самодум. А священника звали Николай Самодумский.

В 5-ю годовщину смерти Мирослава отец Николай провел замечательную службу в храме. А потом я уже поехала в Зверевский центр на поминки.

Пришла Наташа Войченко, с которой мы с Немировым учились в одной группе в Тюменском университете.

Пришел Артур Струков, основатель тюменской панк-группы «Культурная революция». Он тоже учился на том же потоке, только на романо-германской филологии. Были поэты Александр Курбатов и Всеволод Емелин. Очень много было людей.

Мы накрыли длинный стол и вспоминали. Каждый рассказывал, как он познакомился с Немировым. Сперва рассказывали люди, которые познакомились с ним в университете. Потом люди, которые сперва познакомились с его стихами, а потом уже с ним. Были молодые люди, которые знали его только по стихам, а его самого никогда лично не встречали и не видели.

Александр Шален: Как вам кажется, спустя 5 лет после смерти не забыт ли Немиров?

Гузель Немирова: Это очень интересный вопрос. Когда я прихожу на какие-то мероприятия к молодым людям в возрасте от 20 до 30 с чем-то лет, то они подходят ко мне и говорят, как любят Немирова. Некоторые рассказывают, что они выросли на его стихах, некоторые — что он им жизнь спас.

Александр Шален: Каким образом?

Гузель Немирова: Человек был болен раком. Ему попались стихи Немирова и вселили в него силу и жажду жизни. Кому-то Немиров помог в депрессии, кому-то просто определил путь в искусстве. Молодые люди без подготовки, сразу начинают читать его стихи, даже не заглядывая в текст, по памяти.

Самое удивительное, что молодым он более понятен, чем более взрослым людям. Они считают его своим. Немиров всегда опережал свое время. Было много сложностей в восприятии его современниками. А для молодых, которые еще не родились, когда он делал какие-то неприемлемые или непонятные для его современников вещи, он сейчас свой. Немиров когда-то, когда их не было на свете, писал стихи, вел колонку и форум «Всё О Поэзии», а сейчас молодые, скорее даже юные, сделали по тому форуму спектакль — «Реа-Немиров или Виртуальный форум». То есть вещи, которые создавались в 2000—2004 годах, показывают 18-летние. Автору сценария Рине Денисовой 20 лет.

Александр Шален: Что вами делается для сохранения памяти о Немирове?

Гузель Немирова: Я провела два конкурса. Первый был в год, когда он умер. Ему должно было исполниться 55.

Сперва я вообще была никакая, мне было очень тяжело после его смерти. Потом понимаю, что вот-вот юбилей, а вокруг тишина. Никто ко мне не обращается. Издатели ничего не предлагают, а у меня нет сил что-то подготовить для издания.

Обычно я не справляю свои дни рождения, но в этот год мои друзья сказали мне, что во что бы то ни стало придут, и пришли. Мы сидели и вспоминали. В процессе этого разговора у меня вдруг возникла мысль: а вот объявлю конкурс «Читаем Немирова вслух». Взяла компьютер и объявила. Призвала присылать свои варианты чтения немировских стихов. Победитель получит галстук, в котором выступал поэт. Всех ресурсов у меня были — Facebook и «ВКонтакте».

Но люди меня услышали и начали записывать на видео немировские стихи, а времени-то было совсем ничего. Месяц. Присылали видео со стихами со всего мира — из Токио, из Малайзии, из Праги, из Америки, со всей России. Самой младшей участнице было 3 года, а самый старший был уже совсем старый дедушка. Присылали молодые панки, прислала даже настоящая матушка. Она читала «Масоном быть нехорошо».

Некоторые пытались обыгрывать чтение. Кто-то под гитару читал, кто-то разыгрывал моноспектакль. С каждым новым видео у меня появлялись силы. Люди голосовали, победил поэт Александр Курбатов. Он сделал очень тяжелое стихотворение про то, что когда поднимаешься на эскалаторе в метро и станция уходит, то так ты и с жизнью будешь прощаться. Они с фотографом Максимом Кузнецовым, который снимал ролик, выбрали самый длинный эскалатор в Москве на станции Парк Победы. И вот Курбатов едет и читает этот стих.

Второй конкурс, который объявила, назывался «Мирослав Немиров трибьют. Поём Немирова». Стали присылать песни. Почти 100 штук. Они все очень разные. В разных стилях, разные команды и разная география. Кто-то профессионально записывал, кто-то на телефон. Кто-то сам сочинял музыку на стихи, а кто-то сделал каверы.

Рэпер Гнойный под ником Слава КПСС прислал кавер на знаменитую песню Инструкции по Выживанию, которую потом пел Егор Летов, «Товарищ Горбачев». Слава КПСС сделал её совсем по-другому. Мне очень понравилось. Но некоторые поклонники Летова сильно ругались

Теперь нужно издать эти песни на дисках. Люди продолжают присылать. Я все время пытаюсь закрыть прием, но мне все время пишут: «А можно еще прислать?» В этом году точно закрою и издам, но пока что еще жду.

Это очень интересный трибьют, там и электронщина, и нойз, и что-то вроде шансона, и, а капелла. Немиров востребован. Но не официозом, естественно, а народом, как он всегда этого и хотел.

Александр Шален: Вы и Немиров принимали участие в съемках фильма Владимира Козлова о сибирском панке «Следы на снегу» как очевидцы, свидетели и участники его зарождения. Как вы относитесь к этой картине? О том в ней говорили или не о том?

Гузель Немирова: Немиров говорил, конечно, о том. Но надо знать, что он предполагал, что будет вторая часть, поэтому собирался еще что-то рассказать. Но продолжения не было. Не сложилось по разным причинам.

Александр Шален: А вы знаете, что должно было быть во второй части?

Гузель Немирова: Нет, не знаю. Могу только предполагать. Немиров рассказывал предысторию появления сибирского панка. А дальше, как я предполагаю, он хотел развернуть аналитику: что получилось, что нет, что могло бы быть, какие были его задумки.

Александр Шален: Когда говорят о сибирском панке, то говорят о трех городах: Тюмени, Омске и Новосибирске…

Гузель Немирова: Я бы сказала так, в первую очередь надо говорить о Тюмени, потому, что если говорить об Омске, то там только Егор Летов панком был, а в Новосибирском рок-клубе были не столько панки… скорее там было нечто хипповское.

Столица же сибирского панка — это Тюмень.

Александр Шален: Чем была Тюмень в середине 80-х, когда появился сибирский панк? Что она из себя представляла?

Гузель Немирова: Это город, в котором жило 480 тысяч человек. Город провинциальный. Когда мы поступали в университет, то на главной улице еще встречались деревенские домики с оградками, калитками, в которых еще жили люди. Но когда пошла нефть, то вся область и сам город очень сильно изменились. Это деньги, это новые люди.

Как поднималась Тюменская область? Присылали молодых специалистов, вербовали старыe кадры. Люди ехали со всего СССР. В основном, это были пассионарии, потому что сняться с места и поехать в тьмутаракань не каждый сможет.

Вот я из Нижневартовска, и к нам все мое детство можно было добраться только на самолете. Какое-то время город был закрытый. Помню, какое большое счастье было, когда построили взлетную полосу для больших самолетов. В Нижневартовске был праздник, когда начинался ледоход. Весь город собирался на берегу Оби, жгли костры, шли первые баржи. Движение по Оби было как по МКАДу. Просто тогда нефть вывозили танкерами.

Стали возникать города. Это потом решили не строить города, а работать вахтовым способом. Люди на новых местах заводили семьи или приезжали уже со своими. Их дети подросли. А мы — те, кто там вырос. У нас практически не было советской власти. Мы не знали ни кто у нас во главе города, ни кто сидит в исполкоме. Главными людьми были местные нефтяные и газовые директора и бурильщики. Главное было нефть добыть. Все остальное было немного сбоку.

У нас, на тюменских северах, хорошо работали социальные лифты. Молодые могли очень быстро сделать карьеру. Дети, то есть мы, подросли и поехали учиться. По духу мы были довольно свободны. В Тюмени еще с 30-х годов был пединститут. Область развивалась, и институт за несколько лет до того, как мы приехали поступать, сделали университетом. Укрупнили, а читать лекции прислали молодых преподавателей из Москвы и Питера, которые были лет на 5−7 старше нас. Они еще не были уставшими от жизни, еще что-то искали, чем-то горели.

«Буквы и составленное из них — еще какое контемпорарное искусство!» Личный архив Гузели Немировой

Александр Шален: Немиров на этом фоне выделялся?

Гузель Немирова: Конечно. Артур Струков недавно рассказывал, как впервые увидел Немирова. Первый курс, в спортивном зале стоял теннисный стол, за которым играли двое. Один с бородкой. Артур решил тогда, что это аспирант, настолько тот свободно и расковано держался.

«Аспирант» курил и играл. Потом подошел к Артуру и протянул бычок (окурок) и доверительно попросил подержать, пока доиграет. Каково же было удивление Артура, когда он узнал, что это был как и он первокурсник.

И речь даже не про вид, а про ощущение себя, ведь первокурсники робки, всех стесняются обычно. А степень внутренней свободы Немирова была невероятной. Он преображал всё пространство вокруг себя. Например, в нашей группе было модно учиться, это Немиров ввел. Он зажигал людей интересом к науке, желанием учиться, делать доклады на конференциях. И подобралась такая команда. А потом, когда начались рок-дела, очень важным человеком был Юрий Шаповалов…

Александр Шален: … и, как я понимаю, Роман Неумоев. Вы с ним общаетесь?

Гузель Немирова: Так чтобы плотно — нет. Иногда можем в Facebook что-нибудь друг другу написать. Потом году в 18-м был его концерт, на который я пришла, и мы достаточно дружно там общались.

Но продолжу про Тюмень… У нас, в рок-клубе, была массовость. Таких рок-клубов, где люди небольшой группой общаются между собой, было много по стране. Когда нас стали таскать в КГБ мы решили встречаться каждый день, чтобы проверять, не пропал ли кто. Встречались у обкома, в парке на скамеечках.

И вроде бы репрессии, притеснения, в институте и т. д., но так случилось, что через пару месяцев нас стало встречаться уже двести человек. И когда был Тюменский фестиваль, весь город участвовал в этом мероприятии. Так было не везде, частично так было в Питере, но у нас все-таки масштабнее — город же меньше. У нас шла реклама фестиваля на радио и на телевидении.

В Тюмени тогда были две стройки в центре города, и мы с ребятами из училища искусств разрисовали заборы этих строек рекламами к нашему фестивалю. То, что у нас будет фестиваль, знал весь город и вся область.

Это нас отличало от других — массовость. То есть не кулуарно что-то там сами между собой сыграли, а массово. После фестиваля появилось очень много групп. В Тюмени и сейчас групп 50 играют панк-рок. Это и школьники, и студенты. Тюмень вообще город молодежный, на такой маленький город пять высших учебных заведений, 10−15 техникумов и 20 научных институтов. Студенческая жизнь здесь всегда была очень активная.

Александр Шален: По моему мнению, лучшим поэтом сибирского панка был Роман Неумоев из «Инструкции по выживанию», но исполнял его песни — «Красный смех» и «Непрерывный суицид» — лучше Егор Летов. Вы с этим согласны?

Гузель Немирова: Неумоев птенец Немирова, хотя он будет с этим спорить. Немиров первый создал группу «Инструкция по выживанию», Немиров первый переделал свои стихи в тексты. И это сразу задало тон. Он сразу задал планку. Такая особенность.

Очень многие группы, когда создаются, начинают с каких-то глубокомысленных песен, они хотят что-то суперважное сказать миру. Как правило, получается невнятно. Немиров же начал с песен, которые просто поражали: «Нужны несчастья чтобы чувствовать, что ты живой», «Денег нет хоть плачь / Денег нет хоть вой / Твой последний и первый успех, / Это то, что пока ты живой. / Посреди декабрей ты живой, хоть убей!», «Без тебя точно также мне не в кайф, как без отрезанной ноги».

Это было просто невероятно. Такая простота и откровенность. И это 1985 год, вокруг советская власть и цензура. После текстов Немирова сочинять уже нужно было как-то особенно. Немиров всегда говорил, что над словом нужно работать, нужно подбирать точные слова. Потому что, если ты не точно скажешь, люди тебя неправильно поймут. И многие проблемы у людей из-за того, что они не могут подобрать правильные слова.

В 87-м Летов пел: «Нас винтят одного за другим, но на нашем месте остаются шрамы». На это Немиров так поморщился: «Если винтят, то остаются не шрамы, а дыры». Его корежила неточность. Ему это не нравилось, ему не нравился пафос. А делать творчество без пафоса, это оказывается очень сложно.

Александр Шален: А когда познакомились Немиров и Летов?

Гузель Немирова: Познакомились они в 87-м. Это было в Свердловске. Летов подходил знакомиться. Тюменские приезжали в Свердловск довольно известными. ИпВ выступала там в 86-м и много шуму наделала.

И вот Летов подошел знакомиться и спрашивает: «А что вы играете?», «Ну панк, а ты?» А Летов: «А я антисов». Ну тюменские удивились, а что это такое? Летов и говорит: «А это антисоветский рок». Ну тут Немиров его и невзлюбил. Он считал, что нельзя такое смешивать. Либо ты занимаешься политикой, либо музыкой. Зачем петь антисоветские тексты, если есть журнал «Огонёк»? Хочешь идти в политику — иди в политику.

Немиров был революционером, но он был культурным революционером. Он занимался Культурной Революцией. И Летов ему с его антисоветчиной очень не нравился. К тому же Летов потом за коммунистов стал. У него были слова «Я всегда буду против», которые иногда Немирову приписывают, хотя это в корне неверно, потому что Немирова не интересовал тотальный протест. Он считал, что это глупо.

Александр Шален: А как он воспринял, что Летов сперва пел «Все идет по плану», а потом «И Ленин такой молодой».

Гузель Немирова: Смеялся. Но… Что он ценил у Летова? Немиров говорил, что Летов очень хороший мелодист, что Летов сочиняет классные мелодии и у него хороший голос. Не нравилось, что Летов постоянно делает песни грязно. Один, два раза, это хорошо, но потом можно было бы делать и по-другому.

Нужно развиваться, а Летов всю жизнь продудел в одну дуду. Ромыч Неумоев пытался: то се, какие-то новые пути. Есть люди, которые находят нишу и становятся профессионалами, но знают только этот путь. А есть люди, которые все время ищут. Немиров был из таких.

Про «Инструкцию» и про «Гражданскую оборону» Юрий «Шапа» Шаповалов говорил так: «Инструкцию» хорошо смотреть на концерте — круто, а «Гражданскую оборону» — слушать. Летов делал хорошие записи. Он умел это прочувствовать.

Немиров еще говорил, что Летов — это Маяковский для пэтэушников. Эпатаж даешь, даешь.

Александр Шален: А не было у Немирова желания вступить в Национал-большевистскую партию Лимонова, как это сделали Летов, Курехин и многие другие деятели культуры?

Гузель Немирова: Нет. Никогда. Немиров занимался культурной революцией, и его не интересовала политика до такой степени, чтобы в ней участвовать. Он профессионал до мозга костей. И если он начинал чем-то заниматься, то занимался этим серьезно.

Александр Шален: Как тогда относился к Неумоеву?

Гузель Немирова: В какие года?

Личный архив Гузели Немировой

Александр Шален: Во второй половине 80-х, в 90-х.

Гузель Немирова: С Неумоевым было сотрудничество. Песня «Товарищ Горбачев» — яркий пример того, как песня была сочинена двумя людьми сходу. Они приехали в Свердловск. Должно было быть выступление, и им хотелось какую-то песню необычную сделать. Они сидели на улице всей компанией, беседовали, что-то там выпивали, Немиров говорил слова, Неумоев тут же подбирал музыку — вот так и родилась песня.

Они были соратниками, но Неумоев всегда, еще во времена Тюменского рок-клуба, был очень ревнив, всегда был контрлидером. Немиров создал группу «Инструкция по выживанию» и дал первый концерт в студклубе, а Ромыч тогда не пел и не умел играть на гитаре, но он увидел, как у людей загорелись глаза. Тут же купил самоучитель игры на гитаре. Ромыч очень упорный.

Он же левша. Переделал гитару, научился на ней играть, начал писать песни. Всё в противовес Немирову. Помню, встречаю Ромыча на крыльце университета, он сидел с гитарой и что-то наигрывал. Я у него спрашиваю: «Ты будешь группу создавать?» — «Да». Я спрашиваю: «А как твоя группа будет называться?». Он так улыбнулся и говорит: «Инструкция по выживанию 2».

Не сказать, чтобы они были закадычными друзьями, но они были соратниками. А потом Немиров же уехал из Тюмени.

Александр Шален: Кстати, а почему он уехал? Город же молодых.

Гузель Немирова: Немирову не понравился вектор, в направлении которого начали развиваться события рок-жизни в Тюмени. Он все время искал новые ходы. Ребята уже понемногу начали выступать, но Немирову стало скучно. Было понятно, что дальше пойдет концертная деятельность, а с экспериментами будет покончено.

Еще и с Ромычем начались какие-то пикировки. В общем, Немиров объявил это все позорным прошлым и уехал, отказался от всего. Просто отказался от всего этого и долгое время не хотел ни музыку слушать, ни заниматься ею. Но для Немирова это оказалось благо, потому что именно в Ростове-на-Дону он определился как поэт. Очень на него повлияло знакомство с художником Авдеем Степановичем Тер-Оганяном. С Тюменью дел Немиров больше иметь не хотел.

Александр Шален: А что было в это время в Тюмени?

Гузель Немирова: После того как тюменщики добились успеха в столицах и в Сибири, начали приезжать любители рока на концерты в Тюмень так же, как они ездили в Москву и в Питер на концерты. На концерты наших групп, на наши фестивали. Там такая большая тусовка образовалась уральско-сибирско-московская.

В Тюмени мы, социально-музыкальная формация «Инструкция по Выживанию», как мы тогда назывались, или просто рок-клуб, были дружны и нас было много. Мы познакомились со всей богемой Тюмени. Мы знали драмтеатр, театр кукол, писателей, художников, телевизионщиков, везде стали своими, нас все любили. И мы были такими уже мэтрами.

Потом появился такой человек, как Алексей Михайлов. Он предложил идею, что нужно всем богатеть. Ромыч первый на это клюнул, мне же эта идея не понравилась. Но Ромыч носился с этой целью, даже музыку пытался закинуть.

Немиров уехал, я тоже уехала, потому что я поняла, что у меня здесь стоп. То есть нужно останавливаться, устраиваться на постоянную работу. Делать концерты — рутина. В какой-то степени интересная, но так… И мне как-то стало не по себе. Я была не готова останавливаться.

Мы тогда много ездили, если ты месяц никуда не ездил, то это считалось, что ты засиделся. И вот я поехала в очередной раз потусоваться. В Москве меня Немиров познакомил с художниками: с Авдеем Тер-Оганяном и Валерием Кошляковым. Мне очень они понравились. Я стала с ними сотрудничать, стала у них чем-то вроде импресарио. И случайно так осталась в Москве на всю жизнь.

А в Тюмени тюменщики пытались заниматься бизнесом. У кого-то получилось, у кого-то нет. Тюмень город безумный. Некоторые наши друзья ездили по северам в качестве экстрасенсов. Был такой Дмитрий Попов. Очень чудесный человек. Он погиб давным-давно. Дима ездил в Киев на курсы экстрасенсорики и получил удостоверение экстрасенса международного класса.

Собирал компанию, и они ездили на севера лечить людей. Зарабатывали неплохие деньги. Как-то, помню, приезжают к нам с Немировым Андрей Гофлин и Дмитрий Попов. Выпили вечерком. На утро плохо, голова болит. И Андрей с Димой давай друг другу похмелье пассами снимать. Мы с Немировым хихикаем. Может, опохмелиться? Они нам, да, сегодня что-то не то, что-то в атмосфере не работает. Опохмелились, сразу веселые стали.

Александр Шален: А что Неумоев в это время делал?

Гузель Немирова: А Ромыч вновь собрал группу и начал всё железным кулаком держать. Молодец. И самое интересное, что вот я уехала, Немиров, уехал, Ромыч собирался уезжать, а в Тюмени только все пошло вширь. Они там устраивали большие вечера, концерты. Были героями.

А потом популярность панк-рока пошла на убыль, и рок-звезды оказались в непростой ситуации. Нужно что-то делать еще, а это не каждый может пережить. Тем более после славы, когда ты привык, что тебя любят и тобой восхищаются. А потом концерты это же такой кайф, это такая энергетика. Впитываешь её. Немиров, я помню, говорил, что ребятам по 29 лет, 30 лет, они суперзвезды, но уже сходят на нет. А жизнь-то, можно сказать, только начинается. Это же тяжело.

Я помню, гитарист ИпВ и «Г.Р.О.Б.» переезжал в Москву с женой и с детьми, переживал, что же я делать-то буду? Я ведь только на гитаре и умею играть.

Александр Шален: А как вы жили в Ростове?

Гузель Немирова: Я не жила в Ростове.

Александр Шален: Вот вы сами с севера, а Немиров с юга?

Гузель Немирова: Он родился в Ростове-на-Дону.

Александр Шален: У него мимика и жесты южнорусского человека.

Гузель Немирова: Не всегда. Но когда оживлялся, да.

Александр Шален: А в обычной жизни?

Гузель Немирова: В обычной жизни Немиров, известный поэт-матерщинник, не матерился. Опять же Артур Струков вспоминал, что, когда он вернулся из армии в Тюмень играть музыку, они в какой-то момент остались с Немировым вдвоем, и Немиров ему говорит: «Артур, ты бы так не матерился».

Артур удивился: «А что, я матерюсь?»

Он даже не замечал после армии. Говорил, мне стало так стыдно. С тех пор Артур так больше не матерился. Немиров относился к мату очень серьезно, считал его сильным средством, которое нужно уметь использовать. В обычной жизни нет, не матерился. Был очень культурным человеком. Немиров — это тип кабинетного ученого, при этом невероятно харизматичного. Мог взорваться, если что. Он же вырос в Ростове.

Александр Шален: А вы обсуждали с ним войну в Донбассе? Ростов же рядом.

Гузель Немирова: Да. Переживали. Тревожило, что происходило. Первый закон, который приняли на Украине после переворота — это закон о языке, когда у русскоязычных забрали даже минимальные права. Других проблем у Украины, видимо, не было.

Дело в том, что мы немножко знали ситуацию там. Когда мы учились в университете, у нас был друг Владимир Брунов (он известен как поэт Нескажу). И когда мы были в университете, он был за Украину, говорил, вы нас обижаете. Он был из Донецка. Потом мы потерялись и увиделись уже в нулевых. Володя приехал в Москву, нашел Немирова по интернету, написал даже не ему, а Михаилу Вербицкому. Последний и сообщил о нем Немирову. Подружились опять.

Нескажу говорил, что его сделали русским украинские националисты. Он уехал из Киева, где работал на очень хорошей должности, с большой зарплатой, с квартирой в центре. Человек всё бросает и переезжает в Москву. Почему? Он рассказывал, что вот он работает в большой фирме и приходит циркуляр от украинских властей, что весь документооборот перевести на украинский язык.

А как перевести? Многих слов-то в украинском нет. Нанимаются ученые, начинают изобретать слова. Он рассказывал, что приходили талмуды с новыми словами. Например, пылесос должен был немедленно стать называться «праходуй». И таких слов куча. Рассказывал, что всем офисом почитали, посмеялись и выкинули в мусор, потому что нереально было большой торговой фирме с заграничными офисами, взять и перевести все накладные, все бухгалтерские книги, все инструкции, все вообще документы на новые, только что изобретенные слова, которых никто не знает.

И надо же было еще всех продавцов и менеджеров научить несуществующему языку. Это было не одно слово, а тысячи. Не знаю, как теперь этот вопрос решился в современной Украине. Прошло уже двадцать лет.

Володя говорил, что, когда увидел, что его дочери, школьницы, Пушкина проходят на украинском языке, то понял, что это невозможно, надо уезжать. Понял, что дети не будут знать ни украинского, ни русского, у них не будет нормального образования. Когда переехал в Москву, а это 2001 год, пошел с детьми на спектакль. На русском языке. Был очень рад и горд. Говорил нам, что мы не понимаем, каково ему.

Александр Шален: Крым для вас был наш?

Гузель Немирова: Крым, конечно, наш. Так захотели сами крымчане. У меня мама в 90-е и нулевые почти каждое лето ездила к друзьям в Крым отдыхать и каждый раз, возвращаясь оттуда, рассказывала, что Крым спит и видит себя русским. Что все, с кем бы она ни говорила, а моя мама была очень общительная, все хотят в Россию.

С Донецком были двоякие чувства. Понятно, что люди тоже хотели к нам, но понятно, что не все. Было очень тяжело наблюдать разворачивание военных действий. Когда еще были майданы, мы смотрели и обсуждали, что что-то тут не то. Слишком красивая картинка, вот прям чувствуется рука Голливуда.

Забавно, что на майдане было много ролевиков толкиенистов. Они на баррикадах строили катапульты, баллисты, делали латы из картона, стояли с деревянными мечами, «дивные» эльфы. А когда пошел Донбасс и Стрелков, там были реконструкторы, которые занимались реальными войнами, а не вымышленными. И я помню эти кадры, когда Стрелков и его команда стреляют из пушки 1700-х годов и когда ополченцы снимают с постамента Т-34, приводят в порядок и катят на нем. По жизни реконструкторы должны побеждать эльфов. Потому что они за реалии, а не за выдумки.

Александр Шален: А стихотворений у Немирова не было о войне в Донбассе?

Гузель Немирова: Нет. Немиров тогда не писал стихи, он был очень болен. Но он комментировал события в Facebook. Тогда было много постов «такой-то или такой-то перешли на сторону народа». Немиров тогда написал: а мне и переходить не надо. Я и есть народ.

Александр Шален: Как у него возникла идея создать Великую тюменскую энциклопедию?

Гузель Немирова: Она еще не издана. Только в интернете опубликована частично. А идея возникла еще в восьмидесятые.

Александр Шален: А как ее найти можно?

Гузель Немирова: Нужно зайти на сайт mnemirov.ru, это персональный сайт Немирова. Он сделан на движке Википедии. Немиров очень любил энциклопедии. Всегда их читал. Говорил, что ему трудно написать роман — выстроить повествование. Поэтому придумал новый жанр — проза в виде энциклопедии. Родилось это еще в конце 80-х. Первый выпуск был году в 96-м. Первые выпуски были тоненькие. Мы их распечатывали, я делала переплет, обложки из обоев, и мы их друзьям дарили на вечеринках.

Александр Шален: А сколько их примерно было?

Гузель Немирова: Больше тысячи, я думаю.

Александр Шален: Сколько времени он ее писал?

Гузель Немирова: С середины 90-х.

Александр Шален: А он был работоспособным человеком? Сколько он мог писать?

Гузель Немирова: Очень работоспособным. Мог целый день писать. Вообще не отдыхал. Все время был занят. Даже в туалет ходил с книжкой. Даже по-маленькому. Он все время был чем-то занят — читал, писал. Его можно сравнить с целым научно-исследовательским институтом.

Я могла спросить у него в любой момент о чем угодно, и он об этом мог рассказать. А рассказывал он очень интересно. У Немирова был педагогический талант. Он, когда еще работал в школе (это было не долго), у него были четвертые классы, и все ученики, когда были опросы, ставили его русский язык и литературу своим любимым предметом. Он мог двоечнику объяснить так, чтоб он сразу стал получать хорошие оценки.

Личный архив Гузели Немировой

Александр Шален: Я так понимаю, что вы с Немировым сотрудничали с Маратом Гельманом. Расскажите об их сотрудничестве.

Гузель Немирова: Наши друзья и знакомые работали с Гельманом. А потом, когда пошли книжки, то презентации мы делали в галерее Гельмана.

Александр Шален: А с какого года они начали сотрудничать?

Гузель Немирова: Немиров и Гельман? Это трудно назвать сотрудничеством. Потому что, если ты работал с Маратом, ты должен был все время быть в его сфере. А Гельман, он же как — он помогает тебе, а ты помогаешь ему. Он может попросить тебя поучаствовать в каком-то проекте, чтобы ты там что-то сделал, написал, а с Немировым это очень трудно. Если бы Немиров захотел, то Гельман бы его продвигал, но Немиров был независимой величиной. Они были двумя айсбергами, дружественными друг другу. И поэтому сотрудничества были периодическими.

Первая презентация была не у Гельмана, кстати. У Немирова вышла первая книжка в «Красном Матросе». В ней стихотворения были расположены по алфавиту. Одновременно там же вышла книжка Максима Белозора «Волшебная страна». Совместную презентацию делали в «Проекте ОГИ», а он был еще тогда не на Потаповском, а на квартире, где-то между Маяковской и Тверской. Когда мы пришли, большая такая толпа, нас не пустили на нашу же презентацию. А накануне там был Белозор и с кем-то там из руководства «Проекта ОГИ» повздорил. В итоге нам не открыли даже двери. А нас было так много, что приехала милиция разбираться, что тут этот народ делает.

Потом кто-то с кем-то договорился и мы поехали на метро «Аэропорт» или на «Сокол» в галерею «Микки Маус», кажется, и провели презентацию там. Было очень жарко, все высыпали на улицу и уже там обсуждали и читали стихи.

Потом вышла вторая книжка, она была в поддержку Авдея Тер-Оганьяна. Ему грозил суд за то, что он порубил икону. На него один из зрителей написал заявление. Это была акция «Юный безбожник» — в рамках этой акции Тер-Оганьян порубил икону. Зрителей было человек 20 — все свои: художники, критики.

На утро один из них пошел и написал заявление в прокуратуру, что его религиозные чувства оскорбили. И началось. За дело взялись. Тер-Оганьяну стали грозить и власти, и казаки, и православная общественность. Стало понятно, что его закроют, потому что это будет показательной процесс. Это 1998 год.

Ну и как помочь другу? Немиров говорил, что он, конечно, может пойти к суду и стоять там с плакатом, но толку от этого будет мало. Он решил написать книгу. Довольно быстро это сделал. Мы успели к суду. Но суда не было — Авдей сбежал, эмигрировал в Прагу и прожил там 20 лет. Вернулся лишь в прошлом году.

Спонсировал книгу «А. С. Тер-Оганьян Жизнь, Судьба и контемпорари арт» Марат Гельман. Немиров сам предложил ему сделать это, ведь Марат с художниками работал, а Оганьян же художник. Тогда как раз шла избирательная кампания. Гельман представлял интересы Сергея Кириенко.

Марат Александрович, конечно, человек удивительный. Для избирательной кампании он захватил четвертый этаж Центрального Телеграфа на Тверской, у него там был штаб. Гельман привез туда картины, и там такая была невероятная атмосфера.

Александр Шален: Какой это был год?

Гузель Немирова: 1999-й.

Александр Шален: Гельман в 2001 году приезжал на Украину поработать на Виктора Медведчука. Он не приглашал вас поработать там? Тогда с ним там работали Плуцер-Сарно, редактировавший «Нашу газету+», партийный орган партии Медведчука, и екатеринбургский художник Александр Шабуров.

Гузель Немирова: Нет. Потому что Немиров стоял особняком. Такого сотрудничества у них не было. Была симпатия, уважение, а сотрудничество было периодическое. И вот презентацию этой книжки про Тер-Оганьяна проводили в галерее Гельмана. Было очень много народа. Были художники. Кто только ни пришел. А следующее сотрудничество было такое: когда Немиров создал ОсумБез и нужно было это все раскручивать, Немиров предложил делать презентации в галерее Гельмана. И вообще договорился о совместных делах ОсумБеза и галереи.

Марат Александрович пригласил Немирова и ОсумБез на Первое Московское Биеннале современного искусства в рамках его проекта «Россия-2». Немиров там присутствовал своим проектом «Картиночки». И там же выступали осумбезы на открытии.

Потом было сотрудничество, когда мы издавали диски ОсумБеза. Был один диск со стихотворениями Немирова и один диск со сборником поэтов осумбезумцев. Марат Александрович их профинансировал. А потом, когда открылась галерея на Винзаводе в конце лета 2007, мы с Костей Крыловым, который входил в ОсумБез, приехали к Гельману. Разговаривали о разных перспективах.

Александр Шален: И о чем вы говорили?

Гузель Немирова: О разных делах. Мы тогда сделали издательство «Ракета» с Владимиром Бруновым и договорились, что будем в галерее не только презентовать книжки, но и проводить различные культурные мероприятия два раза в месяц. Решили проводить литературные вечера, как проводят вернисажи. На вернисажах всегда наливают, угощают. Поэтому, раз мы проводим мероприятие в галерее, то мы будем также выставлять угощение. Гельман давал на всё это деньги. Мы стали два раза в месяц проводить «Безумные фторнекки». Это был мой проект, но я советовалась с Немировым. Мы продержались 5 сезонов.

Александр Шален: А какие у вас были впечатления от Константина Крылова? Как они сотрудничали с Немировым?

Гузель Немирова: Ну они друг друга очень уважали. Костя был умнейший человек. С ним очень легко было разговаривать. Он был очень дружелюбный. Есть люди, с которыми, когда разговариваешь, получаешь удовольствие, гурманство такое интеллектуальное. Константин был из таких. И Немиров был таким.

Александр Шален: Немирову нравилась поэзия Кости?

Гузель Немирова: Конечно, нравилась. Он сам ему предложил вступить в осумасшедшевшие безумцы.

Александр Шален: А как они познакомились?

Гузель Немирова: Познакомились в Живом Журнале. А увиделись, наверно, в какой-то из «Безумных дней».

Александр Шален: А почему в «Безумный день»?

Гузель Немирова: Когда мы создали ОсумБез, мы стали проводить мероприятия, и это называлось «Безумный день №1», «Безумный день №2» и т.д.

Александр Шален: И Костя просто пришел?

Гузель Немирова: Он выступал, наверное. А, нет! Они увиделись воочию на дне рождения Немирова в клубе «Билингва» 4 ноября 2006 года. Немирову было 45. А Константин Крылов пришел чрезвычайно веселый с Русского марша. Есть их совместное фото с того праздника. И опять нет. Вспомнила. Увиделись летом 2005 в звукостудии, на записи альбома ОсумБез.

Александр Шален: А нравились ли Немирову политические тексты Кости?

Гузель Немирова: Он ценил его как литератора.

Александр Шален: А как писателя-фантаста?

Гузель Немирова: Да, конечно. Именно как литератора, как интеллектуала. А к его политической деятельности он скептически относился.

Александр Шален: Я знаю, что в одно объединение с вами входил русский народный поэт Всеволод Емелин. Какие у вас были взаимоотношения?

Гузель Немирова: На 5-летии смерти Мирослава Немирова Сева поднимал тост. Говорил, что если бы не Немиров, то российское искусство не знало бы таких людей, как Дмитрий Данилов, Андрей Родионов, Всеволод Емелин. Оно было бы сильно, сильно беднее.

Александр Шален: То есть Немиров открыл Емелина?

Гузель Немирова: Да.

Мирослав Немиров Личный архив Гузели Немировой

Александр Шален: А как это произошло?

Гузель Немирова: Немиров в «Русском журнале» вел колонку. Всё о Поэзии. И, я помню, первые отзывы на его колонки были что-то вроде того, что поэт сошел с ума, пишет какую-то энциклопедию о поэзии, хотя и очень интересно. С Немировым можно соглашаться, можно не соглашаться, но он всегда выдавал необычные мысли, некоторые люди были не готовы их слышать. Но всегда это было очень интересно.

Александр Шален: А статьи, которые выходили в «Русском журнале», издавались отдельными книгами?

Гузель Немирова: Нет. Я займусь этим обязательно. Дело во мне. Просто у меня не было сил собрать это все. После смерти Немирова я несколько лет не могла работать с текстами. И вот сейчас настало время их издать.

Александр Шален: Итак, Немиров и Емелин. Прошу вас, продолжайте.

Гузель Немирова: Немиров вел колонку «Всё о Поэзии», и к ней «прилагался» очень большой форум. Назывался он так же «Всё о Поэзии». Кто только ни приходил на него. И через какое-то время появилась одна дама. Она была из Вашингтона, эмигрантка. Полюбила творчество Владимира Богомякова. Бога тогда на немировским форуме много помещал своих стихотворений. Дама предложила ему делать литературно-философский интернет-журнал (Богомяков — доктор философских наук). Позвали нас. Мы разработали концепцию. Я даже дизайн сделала. Назвали журнал «Топос». Название придумал Богомяков, нам оно не нравилось. Потому что оно звучало «топосру». Люди смеялись: «То посру, то поссу».

И вот мы пришли в этот журнал и сразу привели с собой много людей, практически весь форум «Все о Поэзии». Немиров мог замечательно объединять людей, делать движуху. Сначала мы публиковали то, что было под рукой, кого знали, тюменского поэта-примитивиста Воху Важенина, например. Но нужны были новые авторы.

Лев Пирогов, литературный критик, любил тогда Немирова, мы его позвали в журнал вести колонку литкритики. И Пирогов предложил стихи неизвестного поэта Всеволода Емелина. А такой человек — Софроний, московский интеллектуал, прислал стихи своего друга Андрея Радионова. Мы почитали эти стихи и опубликовали. Опубликовали Емелина, опубликовали Радионова, чем вызвали недовольство дамы из Вашингтона — почему вы постоянно про пьянку печатаете?

Дмитрий Данилов прислал три рассказа самотёком. Я их прочитала, мне понравилось. Пришла к Немирову и говорю: слушай, тут такую странную прозу прислали.

А он говорит: если странная и тебе нравится, давай напечатаем. И опубликовали. Недовольство из Вашингтона нарастало, и мы ушли из «Топоса». Потому что одно дело, когда мы сами определяем, что можно, а что нельзя, а совсем другое, когда кто-то указывает. А журнал до сих пор существует, и, кстати, с тем же моим дизайном. Мы ушли, и Немиров говорит: пацанов жалко. Нужно с ними что-то делать. Пропадут. Надо делать товарищество.

А тем временем Авдей Тер-Оганьян в Праге бедствовал, и мы решили сделать вечер в его поддержку. Немиров сказал: А давай прямо там и учредим Товарищество «Осумасшедшевшие безумцы».

Мы позвали Всеволода Емелина, Андрея Родионова, поэта Нескажу. Я позвала Дмитрия Данилова. Позвали еще Льва Пирогова, Софрония, Максима Белозора, Авдея Тер-Оганьяна, панк-группу «Чернозём», фотографов Александра Краснова и Дмитрия Александрова, фэшн-дизайнера Ксению Декову и учредили Товарищество Мастеров Искусств.

Это было в клубе «Морисвиль», который держали «Запрещённые барабанщики». Это была их репетиционная база и клуб.

Александр Шален: А где он находился?

Гузель Немирова: На Бауманской. Пришло очень много народу, пришли художники — товарищи Тер-Оганьяна. Собрали долларов 300. Тогда это были другие деньги, больше, чем сейчас. У Авдея все не решался вопрос с его иммиграцией. Была угроза высылки обратно. И эта вечеринка, не знаю, может, мы такой мощный посыл Вселенной сделали, но на следующий день Авдей получил статус беженца.

И вот учредили Товарищество ОсумБез. Стали проводить «Безумные дни». Немиров активно всё рекламировал. Более того, позвонил своему издателю Михаилу Сапеге, владельцу «Красного матроса», и сказал, что вот есть хорошие ребята, надо бы издать. На что Сапега ответил: Мирослав Маратович, всех, кого порекомендуешь, всех издам.

Настолько он высоко ценил Немирова. И Сапега не прогадал, с изданиями книг ОсумБеза его «Красный матрос» очень сильно поднялся.

Александр Шален: Когда я с некоторыми вашими друзьями общался, они говорили мне о Немирове, что он очень сильно пил. Почему?

Гузель Немирова: Немиров всегда много работал. В 90-е у него нарушился сон. Говорил устал писать, ложусь, а уснуть не могу: строчки перед глазами прыгают. А опять встать и писать не могу физически.

Недосып его страшно мучал. Потом он стал перед сном выпивать бутылочку пива, и это давало нормальный сон. А потом пошло. Каждый вечер бутылка пива. Потом две бутылки пива. Когда пошло три бутылки пива, он подумал, а не проще ли вместо трех бутылок пива принимать тридцать грамм водки. Пошла водка. В терапевтических целях.

В начале нулевых я повела его к наркологу. Но это кончилось очень печально. Наркологи выписали ему такие препараты, что он перестал писать. Они привели его к мрачному равнодушию. Но я не сдавалась и повела Немирова к психиатрам в НИИ психиатрии. И психиатры мне сказали, он у вас такой нежный, а вы его — к наркологу. Что вы делаете?

Мне объяснили, что у Немирова депрессия. Причем не только на ситуацию, а есть такая депрессия, заболевание головного мозга — недостаток серотонина. Мне объяснили, что если ее преодолеть, то ему не нужно будет выпивать и сон будет нормальный. Прописали антидепрессанты, и это стало реально помогать. Через какое-то время нужно менять эти антидепрессанты, наступает привыкание, то есть это был долгий и сложный процесс, но где-то с 2007 года всё хорошо помогало. Помогали антидепрессанты. Но опять же, если что-то такое экстраординарное происходило, он срывался и выпивал. Я понимала, когда можно этому перечить, а когда нельзя.

Бытует мнение, что Немиров пил каждый день. Это не так. Он не был таким выпивохой. Он пил иногда, ему нужно было перезагрузиться.

Мирослав Немиров Личный архив Гузели Немировой

Александр Шален: А депрессия у него была?

Гузель Немирова: Должна была быть. Немиров знал, кто он, знал себе цену. У него в 37 не было ни одной публикации. Его друзья прославились, стали всероссийскими звездами, а художники — так и мировыми. Рокеры уже даже бывшими звездами стали. А Немиров? Это было несправедливо. При этом Немирова московская, и не только, художественная среда знала. Человек в расцвете сил и таланта, а его игнорируют. Немиров говорил, что спортсмен каждый день тренируется, чтобы ставить рекорды. А я вот каждый день ставлю рекорды, но у себя во дворе. И об этом никто не знает. Никто меня не может оценить.

Это ужасно и очень тяжело. Очень тяжело, когда ты знаешь, насколько ты крут, насколько уникален, а тебя не хотят признавать. И это было все время. Уже вышли книжки, и всё равно не признают. Немиров говорил, что если признать его и его поэзию, то тогда те, кто держат литповестку, скажут: «А как же мы? Мы тогда кто?» И всё. У всех свои междусобойчики. А Немиров, он был особняком.

Александр Шален: Творческое наследие Немирова. Что еще не издано?

Гузель Немирова: Нужно издать — все стихи, «Всё о поэзии», «Тюменщиков», новую редакцию книжки про Тер-Оганьяна, Немиров её сильно расширил, назвал «Ростов, Москва и остальная Вселенная». Есть у него книга про музыку. Называется «Четыре вертящихся».

Александр Шален: Про какую музыку?

Гузель Немирова: Про рок. Потом есть еще «Водка и другие крепкие напитки». Очень много рисунков и трафаретов. Нужна выставка с каталогом. Хорошо бы издать все песни, которые он сочинил. Очень много всего. И мне очень жаль, что я за столько времени ничего не издала. Но у меня только сейчас появились силы.