Кострома, , 13:14 — REGNUM В Костромской области управленцам от медицины вновь доплатят за «сложную и напряженную работу в условиях распространения COVID-19». Об этом со ссылкой на постановления губернатора региона сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Рассчитывать на ежемесячные выплаты могут руководители больниц, койки в которых перепрофилированы для оказания помощи больным коронавирусом. Распоряжение касается директора департамента здравоохранения региона Николая Гирина, его первого заместителя Надежды Шелеповой и зама по лечебно-профилактической помощи населению Анны Мавренковой.

Выплаты установлены на период с 1 октября по 31 декабря 2021 года. Для главврачей медучреждений они варьируются в пределах от 15 до 50 тысяч рублей. Сумма доплат зависит от количества «ковидных» коек, развёрнутых в каждой конкретной больнице. Сумма надбавки для чиновников депздрава в этот период составит от 150 до 200% оклада.

Напомним, поощрительные меры за напряжённую работу в условиях пандемии для костромских управленцев уже вводились в ноябре и декабре 2020 года. Тогда от 100 до 200% от оклада получил руководящий состав депздрава, от 50 до 100% прибавили начальникам и сотрудником нескольких отделов департамента. О выплатах главврачам больниц речи не шло.

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