Санкт-Петербург, , 13:16 — REGNUM На федеральной трассе «Скандинавия» на территории Петербурга автомобиль Porsche врезался в столб, от удара его разорвало надвое, но водитель остался жив, хотя и травмировал спину. Об этом 8 ноября сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

Porsche разорвало пополам после столкновения со столбом (цитата группы «ВК» ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб) Vk.com/spb_today

По предварительным данным, ДТП произошло на 162 км трассы «Скандинавия» в сторону Петербурга около 11:00 мск. Как уточнили ИА REGNUM в пресс-службе Упрдор «Северо-Запад», ДТП произошло в 700 метрах от въезда на Западный скоростной диаметр (ЗСД) на территории Петербурга.

«Автомобиль Porsche потерял управление и врезался в столб освещения. В результате столкновения автомобиль разорвало пополам. Водитель жив, травмирована спина, очевидцы ДТП оказали помощь и вызвали скорую помощь. Пострадавшего увезли в больницу Токсово», — рассказали очевидцы в соцсетях.