Барнаул, , 13:04 — REGNUM Центр управления регионом Алтайского края (ЦУР) при поддержке регионального минздрава разработал и запустил в телеграм специальный чат-бот под названием «Вакцинация в Алтайском крае». Об этом 8 ноября информирует оперативный штаб региона.

Марийский чат-бот о вакцинации Пресс-служба минздрава Марий-Эл

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Переходя по строкам меню, в чате можно узнать, где сейчас работают пункты вакцинации (адрес и время работы). Кроме того, здесь можно увидеть, сколько в каждом пункте на текущий час людей в очереди — и, соответственно, указано примерное время ожидания, если приехать вакцинироваться прямо сейчас.

«С помощью сервиса все желающие поставить прививку могут скорректировать свои планы. Данные регулярно обновляются при участии минздрава Алтайского края. С помощью чат-бота можно ознакомиться со списком коронавирусных ограничений, которые действуют в регионе на данный момент, а также всеми соответствующими указами губернатора. Есть здесь и полный список телефонов горячих линий», — пояснили настройщики чат-бота «Вакцинация в Алтайском крае».

Пока он предоставляет данные только по пунктам вакцинации в Барнауле. До конца ноября будет охвачен весь Алтайский край. В ближайших планах — запустить аналогичный чат-бот для Viber.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичный ресурс запущен в Марий-Эл. Тем временем, оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает все более ухудшаться: на 8 ноября 2021 года общее число жертв SARS-CoV-2 уже достигло 6509 человек, причём 267 из них, судя по данным оперативного штаба, внесены в сводку за прошедшую нерабочую неделю.

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