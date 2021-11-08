Брянск, , 13:03 — REGNUM В Иркутской области решили продлить каникулы до 14 ноября из-за возросшей заболеваемости детей коронавирусом. Об этом 8 ноября заявил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на телеканале «Россия 24».

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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«Мы видим, что рост заболевания среди детей возрос. И с этим мы продлили, обратились, это было консолидированное решение — здесь нас и муниципалитеты поддержали, Роспотребнадзор, министерство здравоохранения, ну и родительский комитет», — заявил Кобзев.

«Понимая, что неоднозначно вот это идёт мнение среди родителей, но в целом, если мы говорим о жизни и здоровье детей, я думаю, это решение правильное», — указал он.