Москва, 8 ноября, 2021, 13:02 — ИА Регнум. Рубль 5 ноября укрепился благодаря подъему нефтяных цен, которые смогли удержаться над уровнем $80 за баррель и мощно отскочили, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

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«Пара доллар/рубль на этом фоне опустилась в район уровня 71 руб., а в начале новой недели пытается укрепиться, тестируя зону 71,30 руб.

Несмотря на коррекцию от долгосрочных максимумов, российская валюта все еще чувствует себя неплохо. Нефть держится на высоких уровнях, удержавшись на плаву благодаря консервативному подходу ОПЕК+ к наращиванию добычи.

Инфляция в России продолжает расти, что увеличивает шансы на дальнейшее повышение ставки Центробанком, и это тоже играет на руку национальной валюте.

В этом контексте уверенности рублю придает осторожная позиция Федрезерва в отношении ставок, которая ограничивает бычий потенциал доллара.

Однако на этой неделе рубль может столкнуться с рисками снижения. В частности, 9 ноября США опубликуют данные по потребительской инфляции, которая, по прогнозам, ускорилась в октябре.

Если ожидания подтвердятся, это станет очередным сигналом о не таком уж временном характере разгона цен и послужит аргументом в пользу более раннего начала повышения стоимости кредитования в Штатах.

Реализация такого сценария подогреет спрос на доллар и ослабит позиции рубля наряду с нефтью.

Иными словами, в ближайшие дни пара доллар/рубль вполне способна вернуться выше уровня 72 руб. Впрочем, более масштабное ослабление «россиянина» сейчас маловероятно», — считает эксперт.

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