Санкт-Петербург, , 13:02 — REGNUM В Санкт-Петербурге до конца текущего года завершат работы по модернизации 38 объектов первичного звена здравоохранения. Об этом 8 ноября сообщили в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.

Поликлиника Дарья Драй © ИА REGNUM

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в 2021 году началась реализация программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Санкт Петербурга», которая запланирована до конца 2025 года. На это время выделено 21 млн рублей — 49% направляет федеральный центр, 51% — Смольный.

«В настоящий момент, ремонтные работы идут на 78 объектах здравоохранения. На 38 объектах они будут завершены в этом году, на 40 объектах продлятся в 2022 году», — отметили в ведомстве.

В рамках модернизации ведется не только капитальный ремонт амбулаторий, но и оснащение их новым современным оборудованием.

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