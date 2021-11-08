Ереван, , 12:59 — REGNUM Армения должна наладить хорошие отношения всеми странами, в том числе с Азербайджаном и Турцией. Об этом заявил президент Армении Армен Саркисян в интервью, опубликованном 8 ноября в «Аргументах и фактах».

Армен Саркисян President.am

«Желательно разрешить проблемы с Азербайджаном, хотя это трудная задача. Было бы неплохо иметь хорошие отношения с Турцией, что ещё тяжелее. Ведь, как можно забыть историю?» — сказал Саркисян.

Он добавил, что вопрос нормализации отношений с этими странами является болезненным для граждан Армении. Они могут задать по этому поводу «очень чувствительные вопросы».

Как сообщало ИА REGNUM, бои в Нагорном Карабахе начались 27 сентября 2020 года. 9 ноября того же года между главами России, Армении и Азербайджана Владимиром Путиным, Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым было заключено соглашение о прекращении огня.

Часть территории Нагорного Карабаха перешла под контроль Баку. Турция последовательно военные действия Азербайджана с самого их начала.

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