Ачит, Свердловская область, , 13:00 — REGNUM Жителя Ачитского района Свердловской области будут судить за убийство знакомого на охоте. Об этом сообщает пресс-служба регионального СКР.

Сотрудник СКР

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По версии следствия, мужчина 20 октября 2021 года вместе со знакомым отправился на охоту. Чтобы застрелить лося, подозреваемый произвел три выстрела из охотничьего самозарядного карабина модели «Тигр».

Удалось ли убить мужчине животное — неизвестно. Однако на линии огня оказался знакомый горе-охотника. Одним из выстрелов он был ранен и скончался на месте происшествия.

Если вина мужчины будет доказана, ему может грозить наказание вплоть до двух лет лишения свободы. Охотника подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).