Москва, 15 декабря, 2011, 17:35 — ИА Регнум. Известный таджикский богослов Ходжи Акбар Тураджонзода вызван в прокуратуру Таджикистана для дачи показаний. Как сообщил корреспондент ИА REGNUM сам Тураджонзода, он был приглашен в прокуратуры в связи с инцидентом, произошедшим 9 декабря в здании мечети "Мухаммадия" в Вахдатском районе, который принадлежит братьям Тураджонзода.

В этот день во время пятничной молитвы в здание мечети без предварительного согласования прибыли председатель Комитета по делам религии при правительстве Таджикистана, мэр города Вахдат и председатель Совета улемов Таджикистана, высшего духовного органа страны.

Как уже сообщало ИА REGNUM, днем раньше Совет улемов распространил специальное заявление, в котором критиковался тот факт, что в этой мечети братья Тураджонзода помянули праздник Ашура, который отмечают последователи шиизма в исламе. Совет улемов назвал этот факт "попыткой внести раскол в ряды мусульман Таджикистана, которые исповедуют ханифитский толк суннитского течения в исламе", и призвал правоохранительные органы дать правовую оценку действам братьев Тураджонзода.

Во время посещения мечети 9 декабря указанные чиновники были освистаны молящимися и выкриками с требованием покинуть помещение. Братьям Тураджонзода удалось успокоить верующих, но все же гостям не удалось высказать присутствовавшим свое видение проблемы. Но на следующий день в соответствии с решением комитета по делам религии Нуриддин и Махмудджон Тураджонзода были освобождены от должности имам-хатибов этой мечети.

Представители комитета говорят, что решение об ограничении деятельности мечети было принято в связи с нарушениями Закона о религии в мечети "Мухаммадия". Как отметил руководитель комитета по делам религии города Вахдат Тоджиддин Лолаев, прихожане этой мечети 9 декабря во время посещения мечети представителями правительства и муфтията проявили к ним неуважение, а братья Тураджонзода, которые являются учредителями мечети, не воспрепятствовали этому. Между тем, по данным Ходжиа Акбара Тураджонзода, после этого инцидента, 8 молящихся были отправлены за решетку на 10 суток, а еще порядка 20 человек были оштрафованы за то, что во время посещения мечети выкрикивали слова "Аллах Акбар". "А где им произносить эти слова, как не в мечети?" - задается вопросом богослов.

Ходжи Акбар Тураджонзода 15 декабря также сообщил корреспонденту ИА REGNUM, что прокурор района интересовался деталями произошедшего инцидента, но заявил, что уголовного дело пока не возбуждено. При этом, братья Тураджонзода требуют от прокуратуры возбудить уголовное дело в отношении представителей властей и муфтията, которые воспрепятствовали проведению религиозного обряда. Они считают, что чиновники тем самым нарушили 157 статью уголовного кодекса страны.

Между тем, во время инцидента 9 декабря Ходжи Акбар Тураджонзода обвинил председателя Совета улемов страны Саидмукаррама Абдулкодирзода в принадлежности к салафитам - запрещенному в Таджикистане исламскому течению, который решением Верховного суда считается экстремистской организацией. Тураджонзода утверждает, что имеет доказательства для такого утверждения.

Говоря о причинах немилости властей к братьям Тураджонзода, которые пользуются огромным авторитетом среди верующих, сам Ходжи Акбар заметил, что он давно отошел от политической деятельности и не понимает причины такого давления. "Я еще раз хочу довести до сведения определенных кругов, что ни я, ни мой брат не претендуем на должность президента или какие-либо другие должности. Мы выступает только за сохранение мира в стране", - отметил Тураджонзода.

Адвокат Бузургмехр Ёров, представляющий интересы братьев Тураджонзода, считает, что после фиаско с "делом летчиков" таджикские власти решили отвлечь внимание общественности от проблем, возникших после "неудачной посадки летчиков". "В качестве мишени были выбраны братья Тураджонзода", - считает адвокат.

Между тем, в экспертном сообществе Таджикистана не исключают, что поводом для гонения на братьев Тураджонзода могут служить экспертные высказывания Ходжи Акбара, которые отличаются критическими оценками правительства и определенными пророссийскими интонациями.