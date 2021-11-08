Ростов-на-Дону, , 12:57 — REGNUM В Ростовской области к началу рабочей недели замедлились темпы вакцинации от COVID-19. Об этом свидетельствуют данные, актуальные на 8 ноября, передаёт ИА REGNUM.

Вакцинация

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В настоящее время участниками прививочной кампании стали 1 млн 725,41 тыс. человек, (+ 6481 за сутки). Обе дозы антиковидной вакцины получили 1 млн 640,32 тыс. человек (+ 1100 за сутки).

ИА REGNUM сообщало, что темпы вакцинации в Ростовской области заметно выросли на фоне локдауна. В период нерабочих дней прививочные пункты люди посещали намного чаще, чем в обычные дни.