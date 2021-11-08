Москва, , 12:55 — REGNUM Миграционные службы Белоруссии принимают все необходимые меры для того, чтобы ситуацию удерживать в законном русле, заявил 8 ноября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Конечно, не сомневаемся и в том, что учитываются соображения и возможной обеспокоенности в связи с тем, что мигранты могут перетекать на нашу территорию», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Песков добавил, что «ситуация, безусловно, непростая, большой груз ложится и на плечи белорусских властей».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава президентского Бюро международной политики Польши Якуб Кумох заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко, «опираясь на КГБ, планирует очередную провокацию на границе с ЕС с использованием людей в качестве живых щитов».

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