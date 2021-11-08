Москва, 8 ноября, 2021, 12:55 — ИА Регнум. Кабинет депутата Госдумы Сарданы Авксентьевой («Новые люди») оказался под хвостом орла с герба России.

Вид на кабинет. Фото из Telegram-канала Авксентьевой

«Светлый и удобный. Мебель досталась от предшественников, но все в хорошем состоянии. Как вы знаете, я непритязательна, но что для меня действительно важно — это видеть в окно хотя бы кусочек неба. И отсюда я его вижу», — отметила она в телеграм-канале. — «Вот так я оказалась аккурат между государственным гербом страны — двуглавым орлом и надписью «Государственная дума». Мило».

Ее кабинет находится как над основным входом в Госдуму со второго подъезда.

Кроме того, по ее словам, снова заработал буфет в Госдуме.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Госдуме действовали антикоронавирусные ограничения, буфеты и столовая были закрыты. После критики депутатами работы небольшого магазинчика в здании нижней палаты парламента на длинные очереди, принято решение о возобновлении работы буфетов.